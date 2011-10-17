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Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.
4.4
sur 6
60
Avis
86%
recommandent ce produit
garennes
17/10/2011
France
Très bon rasoir
Excellent rasoir, précision du rasage, et en plus une"enorme" autonomie de la batterie ,presque 1mois sans recharger .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
oyend
17/10/2011
France
Très bon rasoir
Excellent rasoir, précision du rasage, et en plus une"enorme" autonomie de la batterie ,presque 1mois sans recharger .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
pompiers
16/10/2011
France
excellent produit
Appareil très léger et d'une grande facilité d'utilisation. Rasage précis ,doux et efficace. Très bonne capacité de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.