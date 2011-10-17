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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7380/16

4.4
| (60) Avis | 86% recommandent ce produit
Douceur et précision
Ce rasoir est équipé du système unique de coupe très précis. Il possède des têtes de rasoir ultrafines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour les poils plus courts. Il est entièrement lavable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

  • Charge rapide

  • Trousse de voyage

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.

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4.4

sur 6

60

Avis

86%

recommandent ce produit

1

17/10/2011

France

France

Très bon rasoir

Excellent rasoir, précision du rasage, et en plus une"enorme" autonomie de la batterie ,presque 1mois sans recharger .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique

17/10/2011

France

France

Très bon rasoir

Excellent rasoir, précision du rasage, et en plus une"enorme" autonomie de la batterie ,presque 1mois sans recharger .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

excellent produit

Appareil très léger et d'une grande facilité d'utilisation. Rasage précis ,doux et efficace. Très bonne capacité de la batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ7380/16 Rasoir électrique

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 