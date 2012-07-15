ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.
  • Schnell. Gründlich. Effizient.

Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ8200/17

3.7
| (74) Bewertungen
Schnell. Gründlich. Effizient.
Die drei Kränze der Speed-XL-Scherköpfe dieses Philips Elektrorasierers bieten 50 % mehr Rasierfläche für eine schnelle und gründliche Rasur
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Schnell. Gründlich. Effizient.

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Speed-XL-Scherköpfe für eine schnelle und gründliche Rasur

Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

74

Bewertungen

15/07/2012

Suisse

Suisse

ABSOLUT PERFEKT

EIN ABSOLUT PERFEKTER RASIERER, WÜRDE IHN SOFORT WIEDER KAUFEN. PREIS LEISTUNG STIMMT TOTAL.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8200/17 Elektrorasierer verfasst

15/07/2012

Suisse

Suisse

bon produit, agréable d'utilisation

ce produit est extra car il est simple d'emploi et prend peu de place, bien chargé, il a une bonne autonomie d'utilisation et tient bien en main, je n'ai pas l'occasion de le recommander, mais si cela se produit, ce sera avec grand plaisir.

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Electric shaver verfasst

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Electric shaver verfasst

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 