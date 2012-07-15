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Arrêté
HQ8200/17
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.
3.7
sur 6
74
Avis
Jeannot1934
15/07/2012
Suisse
bon produit, agréable d'utilisation
ce produit est extra car il est simple d'emploi et prend peu de place, bien chargé, il a une bonne autonomie d'utilisation et tient bien en main, je n'ai pas l'occasion de le recommander, mais si cela se produit, ce sera avec grand plaisir.
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8200 Electric shaver
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8200 Electric shaver
Dan94
19/10/2011
France
TRES SATISFAIT DE CE RASOIR
Je suis très satisfait de cet achat. Depuis près de 50 ans que j'utilise des rasoirs PHILIPS , j'ai enfin trouvé un rasoir silencieux et qui rase de prêt. Je recommende ce produit sans réserve. Un coffret pour le rangement aurait été préférable à la pochette .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
didreu
18/10/2011
France
très bon produit simple d'utilisation
Très bon produit, simple d'utilisation, rasage efficace, autonomie correcte, bonne prise en main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.