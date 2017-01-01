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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrorasierer

HQ8270/21

4.2
| (73) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Schnell. Gründlich. Effizient.
Die Speed-XL-Scherköpfe mit drei Kränzen des Philips Elektrorasierers bieten 50 % mehr Rasierfläche für eine schnelle und gründliche Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Schnell. Gründlich. Effizient.

  • Mit Jet Clean-System

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

SmartTouch Konturenanpassung – für eine schnelle und effiziente Rasur

Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

FastRinse mit antibakterieller Beschichtung auf der Innenseite

Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.2

von 5

73

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

01/01/2017

Suisse

Suisse

Sehr Langlebig

Nun benutze ich diese Produkt schon acht Jahre jeden Tag und es war noch nie kaputt. Ich musste noch nicht einmal die Scherköpfe ersetzen. Sogar der Akku hält noch fast wie am Anfang. Eigentlich würde ich ja gerne einen Rasierer der Serie 9000 kaufen, aber wenn der alte noch so gut funktioniert kann ich doch nicht wechseln :-)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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12/11/2021

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Rasierer

Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.

Vorteile

Schnelle und gründliche Rasur

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer verfasst

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03/03/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekt wie immer!

Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 