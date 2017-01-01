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Eingestellt
Mit Jet Clean-System
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
4.2
von 5
73
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
MartiZ
01/01/2017
Suisse
Sehr Langlebig
Nun benutze ich diese Produkt schon acht Jahre jeden Tag und es war noch nie kaputt. Ich musste noch nicht einmal die Scherköpfe ersetzen. Sogar der Akku hält noch fast wie am Anfang. Eigentlich würde ich ja gerne einen Rasierer der Serie 9000 kaufen, aber wenn der alte noch so gut funktioniert kann ich doch nicht wechseln :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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rausweich
12/11/2021
Deutschland
Hervorragender Rasierer
Das Produkt hat nun nach fast 10 Jahren den Geist aufgegeben. War sehr zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Gibts aber nicht mehr.
Vorteile
Schnelle und gründliche Rasur
Nachteile
Keine
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torsten2701
03/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt wie immer!
Als jahrelanger Philishave Anwender habe ich mir wieder einen Philips Rasierapparat gekauft und bin wie immer sehr zufrieden. Gründliche Rasur, leicht zu reinigen, lange Akkulaufzeit. Immer wieder gern!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.