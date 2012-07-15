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Arrêté
Avec système Jet Clean
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
4.2
sur 6
73
Avis
93%
recommandent ce produit
monamilou
15/07/2012
France
parfaitement conforme a mon attente
j'etais un inconditionnel du rasage mecanique, j'ai ete conquis par le resultat obtenu avec ce rasoir electrique, pour le confort et l'efficacite du rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
teteuf
14/11/2011
France
tres bon produit
prise en main agréable, fonctionnement sur batterie ou secteur, Le système de nettoyage automatique fourni avec est lui aussi plutôt sympa silencieux, contact agréable avec la peau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique
Terenas
20/10/2011
France
Parfait en tous points mais un peu cher
Très satisfait de ce rasoir, mon ancien philips ayant rendu l'âme au bout de 10 ans. Vitesse de coupe, silence et autonomie bluffantes. Un peu cher mais j'espère qu'il tiendra dans le temps, au moins autant que le précédent. Pensez juste à mettre une brosse plus longue pour enlever les poils. Celle fournie est un peu courte pour ce modèle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.