Das EasyStart-Programm erleichtert den Umstieg von einer Handzahnbürste

Die EasyStart-Funktion passt die Leistungsstufe der Zahnbürste im Lauf der ersten 14 Anwendungen so an, dass Sie sich leichter an das Putzen mit der Sonicare gewöhnen, wodurch der Übergang von einer Handzahnbürste optimiert wird