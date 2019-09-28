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Eingestellt

Philips Sonicare 2 Series plaque controlSerie 2 zum Plaque-Schutz

HX6231/01

4.4
| (223) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Entfernt bis zu 6 Mal mehr Plaque*
Bietet hervorragende Plaque-Entfernung auf Knopfdruck
Alle Vorteile anzeigen

*als bei einer Handzahnbürste

Entfernt bis zu 6 Mal mehr Plaque*

  • 1 Stufe

  • 1 Bürstenkopf

Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können

Diese Zahnbürste zum Entfernen von Plaque verfügt über einen schlanken, angewinkelten Bürstenkopf, der einen besseren Zugang zu den hinteren Zähnen und schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.

Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine

Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine

Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies

Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies

Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit dieser Bürste kann dabei helfen, Karies zu verringern.

Technische Daten

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4.4

von 5

223

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

28/09/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist sehr gut.

Ich bin seit langem begeistert von der Zahnbürste. Die erste Bürste wurde im Garantiefall ersetzt. Die zweite Zahnbürste hat nach 2 Jahren den Geist aufgegeben. Bin gespannt wie lange die dritte Zahnbürste hält.

Vorteile

Saubere Zähne

Nachteile

Kurze Lebensdauer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series gum health HX6232/41 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series gum health HX6232/41 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

04/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Etwas dick in der Form, aber 2. rangig

Ich musste meine alte Zahnbürste trotz guter Pflege nach 4 Jahren wegen Aufgabe des Akku verschrotten. Da war zwar keine von Philips, aber war dennoch der Grund das es eine Neue werden musste. Da ich auch etwas aufs Geld gucken musste, ich aber von den Produkten von Philips überzeugt bin, habe ich mich für dieses Modell entschieden. Was soll ich sagen? Sie ist sehr gut in meinen Augen. Allerdings hatte ich noch nie ein Produkt welches die 100 Euro Marke in der Anschaffung überschreitet. Also, ich bleibe im günstigen Bereich. Dennoch, sie ist leiser, sie vibriert herrlich und ich bin mit dem Gefühl im Mund nach der Anwendung sehr zufrieden. Das bedeutet also volle Punktzahl. Eine Sache, wenn ich was meckern darf, wäre nur die Tatsache das sie ausgeht nach 2 Minuten und nicht einfach eine andere Vibration benutzt, wie es meine alte Zahnbürste gemacht hat. Ob das nun ein Nachteil ist, bleibt Ansichtssache. Vorher habe ich eben immer noch ein wenig nachgeputzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Oder wenn man mal nicht so genau bei der Sache war und eine Region noch nicht bearbeitet hatte. Bei dieser Bürste müsste man eben nochmal einfach erneut einschalten. Was ja kein Beinbruch ist. Aber, ich muss auch zugeben das die Tatsache des Ausschaltens mich dazu erzogen hat, es wirklich alle 30 Sekunden die jeweilige Mundregion zu reinigen. Der Vorteil daraus ist, der Akku hält einfach länger, was logisch ist, wenn die Bürste nur 2 Minuten am Stück läuft und nicht 3 beispielsweise. Also, auch wieder eine gute Sache und doch kein wirklicher Nachteil.

Vorteile

leise genug, Vibration nicht unangenehm, Putzleistung in Ordnung

Nachteile

etwas dick in der Hand und im Waschbeutel bei Reisen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

29/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Lange Haltbarkeit

Die aufsteckbürsten sind sehr gut und halten sehr lange

Vorteile

Lange Haltbarkeit verschiedene härtegrade

Nachteile

Nichts

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. als mit einer Handzahnbürste