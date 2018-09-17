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Arrêté

Philips Sonicare 2 Series plaque controlSérie 2 Plaque Defense

HX6231/01

4.4
| (223) Avis | 90% recommandent ce produit
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*
Élimine efficacement la plaque dentaire d'une simple pression
Voir tous les avantages

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond

Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.

La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare

Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

223

Avis

90%

recommandent ce produit

17/09/2018

Suisse

Suisse

Vraiment génial

Vraiment génial : mes dents n'on jamais été aussi propres !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6231/01 2 Series plaque control

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6231/01 2 Series plaque control

10/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

Correspond à me attentes bonne autonomie de la batterie Produit abordable

Avantages

temps de 2mn - batterie qui dure ds le temps - efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

27/06/2020

France

France

Acheteur vérifié

Facilité d'utilisation

Brosse à dents électrique facilement utilisable. Elle s'arrête automatiquement. Les gencives ne sont plus abimées par un brossage manuel. Avis de mon dentiste assez positif.

Avantages

Recharge éléctrique

Contre

Trouver des brosses de rechange.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique

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