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Philips Sonicare 2 Series plaque control Série 2 Plaque Defense
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HX6231/01
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Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Philips SonicareBase de charge
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.