Ich musste meine alte Zahnbürste trotz guter Pflege nach 4 Jahren wegen Aufgabe des Akku verschrotten. Da war zwar keine von Philips, aber war dennoch der Grund das es eine Neue werden musste. Da ich auch etwas aufs Geld gucken musste, ich aber von den Produkten von Philips überzeugt bin, habe ich mich für dieses Modell entschieden. Was soll ich sagen? Sie ist sehr gut in meinen Augen. Allerdings hatte ich noch nie ein Produkt welches die 100 Euro Marke in der Anschaffung überschreitet. Also, ich bleibe im günstigen Bereich. Dennoch, sie ist leiser, sie vibriert herrlich und ich bin mit dem Gefühl im Mund nach der Anwendung sehr zufrieden. Das bedeutet also volle Punktzahl. Eine Sache, wenn ich was meckern darf, wäre nur die Tatsache das sie ausgeht nach 2 Minuten und nicht einfach eine andere Vibration benutzt, wie es meine alte Zahnbürste gemacht hat. Ob das nun ein Nachteil ist, bleibt Ansichtssache. Vorher habe ich eben immer noch ein wenig nachgeputzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Oder wenn man mal nicht so genau bei der Sache war und eine Region noch nicht bearbeitet hatte. Bei dieser Bürste müsste man eben nochmal einfach erneut einschalten. Was ja kein Beinbruch ist. Aber, ich muss auch zugeben das die Tatsache des Ausschaltens mich dazu erzogen hat, es wirklich alle 30 Sekunden die jeweilige Mundregion zu reinigen. Der Vorteil daraus ist, der Akku hält einfach länger, was logisch ist, wenn die Bürste nur 2 Minuten am Stück läuft und nicht 3 beispielsweise. Also, auch wieder eine gute Sache und doch kein wirklicher Nachteil.