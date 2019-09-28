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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1 Putzprogramm
2 Bürstenköpfe
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.
Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit dieser Bürste kann dabei helfen, Karies zu verringern.
4.4
von 5
223
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Jindalee
28/09/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist sehr gut.
Ich bin seit langem begeistert von der Zahnbürste. Die erste Bürste wurde im Garantiefall ersetzt. Die zweite Zahnbürste hat nach 2 Jahren den Geist aufgegeben. Bin gespannt wie lange die dritte Zahnbürste hält.
Vorteile
Saubere Zähne
Nachteile
Kurze Lebensdauer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2 Series gum health HX6232/41 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2 Series gum health HX6232/41 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
JayBeee
04/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Etwas dick in der Form, aber 2. rangig
Ich musste meine alte Zahnbürste trotz guter Pflege nach 4 Jahren wegen Aufgabe des Akku verschrotten. Da war zwar keine von Philips, aber war dennoch der Grund das es eine Neue werden musste. Da ich auch etwas aufs Geld gucken musste, ich aber von den Produkten von Philips überzeugt bin, habe ich mich für dieses Modell entschieden. Was soll ich sagen? Sie ist sehr gut in meinen Augen. Allerdings hatte ich noch nie ein Produkt welches die 100 Euro Marke in der Anschaffung überschreitet. Also, ich bleibe im günstigen Bereich. Dennoch, sie ist leiser, sie vibriert herrlich und ich bin mit dem Gefühl im Mund nach der Anwendung sehr zufrieden. Das bedeutet also volle Punktzahl. Eine Sache, wenn ich was meckern darf, wäre nur die Tatsache das sie ausgeht nach 2 Minuten und nicht einfach eine andere Vibration benutzt, wie es meine alte Zahnbürste gemacht hat. Ob das nun ein Nachteil ist, bleibt Ansichtssache. Vorher habe ich eben immer noch ein wenig nachgeputzt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Oder wenn man mal nicht so genau bei der Sache war und eine Region noch nicht bearbeitet hatte. Bei dieser Bürste müsste man eben nochmal einfach erneut einschalten. Was ja kein Beinbruch ist. Aber, ich muss auch zugeben das die Tatsache des Ausschaltens mich dazu erzogen hat, es wirklich alle 30 Sekunden die jeweilige Mundregion zu reinigen. Der Vorteil daraus ist, der Akku hält einfach länger, was logisch ist, wenn die Bürste nur 2 Minuten am Stück läuft und nicht 3 beispielsweise. Also, auch wieder eine gute Sache und doch kein wirklicher Nachteil.
Vorteile
leise genug, Vibration nicht unangenehm, Putzleistung in Ordnung
Nachteile
etwas dick in der Hand und im Waschbeutel bei Reisen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Nixe76
29/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Lange Haltbarkeit
Die aufsteckbürsten sind sehr gut und halten sehr lange
Vorteile
Lange Haltbarkeit verschiedene härtegrade
Nachteile
Nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2 Series HX6232/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste