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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
2 têtes de brosse
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.
Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries
4.4
sur 6
223
Avis
90%
recommandent ce produit
JMP1264
17/09/2018
Suisse
Vraiment génial
Vraiment génial : mes dents n'on jamais été aussi propres !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6231/01 2 Series plaque control
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6231/01 2 Series plaque control
ChriFabre
10/11/2021
France
Acheteur vérifié
très bon produit
Correspond à me attentes bonne autonomie de la batterie Produit abordable
Avantages
temps de 2mn - batterie qui dure ds le temps - efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Sandy67
27/06/2020
France
Acheteur vérifié
Facilité d'utilisation
Brosse à dents électrique facilement utilisable. Elle s'arrête automatiquement. Les gencives ne sont plus abimées par un brossage manuel. Avis de mon dentiste assez positif.
Avantages
Recharge éléctrique
Contre
Trouver des brosses de rechange.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle