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  • Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*
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  • Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*
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Arrêté

Philips Sonicare 2 SeriesBrosse à dents électrique

HX6232/20

4.4
| (223) Avis | 90% recommandent ce produit
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*
Élimine efficacement la plaque dentaire d'une simple pression
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

  • 1 mode

  • 2 têtes de brosse

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries

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4.4

sur 6

223

Avis

90%

recommandent ce produit

17/09/2018

Suisse

Suisse

Vraiment génial

Vraiment génial : mes dents n'on jamais été aussi propres !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6231/01 2 Series plaque control

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6231/01 2 Series plaque control

10/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

Correspond à me attentes bonne autonomie de la batterie Produit abordable

Avantages

temps de 2mn - batterie qui dure ds le temps - efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

27/06/2020

France

France

Acheteur vérifié

Facilité d'utilisation

Brosse à dents électrique facilement utilisable. Elle s'arrête automatiquement. Les gencives ne sont plus abimées par un brossage manuel. Avis de mon dentiste assez positif.

Avantages

Recharge éléctrique

Contre

Trouver des brosses de rechange.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle