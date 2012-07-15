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Eingestellt

Philips Sonicare For KidsElektrische Schallzahnbürste

HX6311/02

4.4
| (209) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Fördert eine gesunde Putzroutine
Die elektrische Philips Sonicare Zahnbürste HX6311/02 unterstützt ein strahlendes Kinderlächeln
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Kinderzahnbürste

Fördert eine gesunde Putzroutine

  • 2 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne

Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne

Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne

KidTimer hilft dabei, die Putzzeit zu erhöhen

KidTimer hilft dabei, die Putzzeit zu erhöhen

Die Putzzeit wird über 90 Tage langsam erhöht, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht sind.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

209

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

15/07/2012

Suisse

Suisse

sehr gut

Kind liebt das Produkt und wendet es regerlmässig an.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

21/12/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät für Kinder

Das ist die zweite Kinderbürste die ich gekauft habe. Die erste hat immerhin > 4 Jahre durchgehalten. Was bei der täglichen Beanspruchung akzeptabel ist. Ich kalkuliere hier auch wieder 4-5 Jahre. Einzig die Kinderbürsten sind nicht so toll, da Kinder gern auf die weiche Gummierung beißen. Hier kaufe ich (auf Empfehlung der Zahnärztin) nur noch die kürzeren Sensitive-Bürsten. Das ist nicht so attraktiv für kleine Beißer*innen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

30/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Kinderleichte Handhabung. Unsere Tochter putzt sich sehr gern die Zähne

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm