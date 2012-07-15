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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Der gummierte Bürstenkopf schützt besonders Kinderzähne
Die Putzzeit wird über 90 Tage langsam erhöht, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht sind.
4.4
von 5
209
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
cilla7
15/07/2012
Suisse
sehr gut
Kind liebt das Produkt und wendet es regerlmässig an.
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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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conf
21/12/2018
Deutschland
Tolles Gerät für Kinder
Das ist die zweite Kinderbürste die ich gekauft habe. Die erste hat immerhin > 4 Jahre durchgehalten. Was bei der täglichen Beanspruchung akzeptabel ist. Ich kalkuliere hier auch wieder 4-5 Jahre. Einzig die Kinderbürsten sind nicht so toll, da Kinder gern auf die weiche Gummierung beißen. Hier kaufe ich (auf Empfehlung der Zahnärztin) nur noch die kürzeren Sensitive-Bürsten. Das ist nicht so attraktiv für kleine Beißer*innen!
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hugo1
30/11/2017
Deutschland
Sehr gut
Kinderleichte Handhabung. Unsere Tochter putzt sich sehr gern die Zähne
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm