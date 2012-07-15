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Eingestellt

Philips Sonicare For KidsElektrische Schallzahnbürste

HX6311/07

4.4
| (209) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Sonic-Technologie optimiert die Routine Ihres Kindes
Philips Sonicare For Kids ist eine elektrische Zahnbürste für Kinder ab 7 Jahren. Sie bietet maximale Plaque-Entfernung, Sonic-Technologie, individuelle Aufkleber und Zubehör für spielerisches Lernen. So bereitet gründliches Zähneputzen ein Leben lang Freude.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Kinderzahnbürste

Sonic-Technologie optimiert die Routine Ihres Kindes

  • 2 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

  • 8 Aufkleber

2 Bürstenkopfgrößen verfügbar

2 Bürstenkopfgrößen verfügbar

Diese Philips Sonicare elektrische Zahnbürste hat zwei Bürstenkopfgrößen, die speziell für eine sanfte Reinigung und den Schutz der Zähne während des Wachstums entworfen wurden.

KidTimer hilft dabei, die Putzzeit zu erhöhen

KidTimer hilft dabei, die Putzzeit zu erhöhen

Um Kinder beim angemessenen Putzen zu unterstützen und auf natürliche Weise ein gesundes Putzverhalten zu fördern, erhöht diese elektrische Zahnbürste über 90 Tage hinweg langsam die Putzzeit, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht wurden.

2 kinderfreundliche Putzprogramme für sanfte, effektive Reinigung

2 kinderfreundliche Putzprogramme für sanfte, effektive Reinigung

Mit zwei kinderfreundlichen Einstellungen sorgt diese leistungsstarke Zahnbürste für eine optimale Reinigung in den unterschiedlichen Altersstufen: eine niedrige Einstellung für jüngere Kinder und eine hohe Einstellung für ältere Kinder

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

209

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

15/07/2012

Suisse

Suisse

sehr gut

Kind liebt das Produkt und wendet es regerlmässig an.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/12/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät für Kinder

Das ist die zweite Kinderbürste die ich gekauft habe. Die erste hat immerhin > 4 Jahre durchgehalten. Was bei der täglichen Beanspruchung akzeptabel ist. Ich kalkuliere hier auch wieder 4-5 Jahre. Einzig die Kinderbürsten sind nicht so toll, da Kinder gern auf die weiche Gummierung beißen. Hier kaufe ich (auf Empfehlung der Zahnärztin) nur noch die kürzeren Sensitive-Bürsten. Das ist nicht so attraktiv für kleine Beißer*innen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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30/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Kinderleichte Handhabung. Unsere Tochter putzt sich sehr gern die Zähne

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. an schwer erreichbaren Stellen

  3. Philips Sonicare in einer Umfrage unter Zahnärzten aus den USA mit Kindern im Alter von 4-10

  4. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag