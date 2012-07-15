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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
8 Aufkleber
Diese Philips Sonicare elektrische Zahnbürste hat zwei Bürstenkopfgrößen, die speziell für eine sanfte Reinigung und den Schutz der Zähne während des Wachstums entworfen wurden.
Um Kinder beim angemessenen Putzen zu unterstützen und auf natürliche Weise ein gesundes Putzverhalten zu fördern, erhöht diese elektrische Zahnbürste über 90 Tage hinweg langsam die Putzzeit, bis die von Zahnärzten empfohlenen 2 Minuten erreicht wurden.
Mit zwei kinderfreundlichen Einstellungen sorgt diese leistungsstarke Zahnbürste für eine optimale Reinigung in den unterschiedlichen Altersstufen: eine niedrige Einstellung für jüngere Kinder und eine hohe Einstellung für ältere Kinder
4.4
von 5
209
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
cilla7
15/07/2012
Suisse
sehr gut
Kind liebt das Produkt und wendet es regerlmässig an.
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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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conf
21/12/2018
Deutschland
Tolles Gerät für Kinder
Das ist die zweite Kinderbürste die ich gekauft habe. Die erste hat immerhin > 4 Jahre durchgehalten. Was bei der täglichen Beanspruchung akzeptabel ist. Ich kalkuliere hier auch wieder 4-5 Jahre. Einzig die Kinderbürsten sind nicht so toll, da Kinder gern auf die weiche Gummierung beißen. Hier kaufe ich (auf Empfehlung der Zahnärztin) nur noch die kürzeren Sensitive-Bürsten. Das ist nicht so attraktiv für kleine Beißer*innen!
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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6311/07 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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hugo1
30/11/2017
Deutschland
Sehr gut
Kinderleichte Handhabung. Unsere Tochter putzt sich sehr gern die Zähne
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
an schwer erreichbaren Stellen
Philips Sonicare in einer Umfrage unter Zahnärzten aus den USA mit Kindern im Alter von 4-10
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag