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Philips SonicareFor Kids HX6321/03 Sonic electric toothbrush

HX6321/03

4.5
| (96) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
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96

Bewertungen

93%

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3

11/11/2023

Nederland

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Verifizierter Käufer

Met leuke app

Prima tandenborstel met aan leeftijd aangepaste borstel. Tandenborstel bevalt echt prima. App heeft wel af en toe wat softwarefoutjes, maar niet heel storend. De app motiveert echt om te poetsen en om goed te poetsen.

Vorteile

Aangepaste borstel. Leuke app

Nachteile

Spreekt soms opeens engels

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22/02/2023

Nederland

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Verifizierter Käufer

For kids

het is een geweldig product, vooral de poets app vinden ze helemaal geweldig. echt heel gaaf zeggen ze en er wordt goed gepoetst.

Vorteile

fijne tandenborstel en een geweldige app erbij.

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24/09/2022

Nederland

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Verifizierter Käufer

Goede tandenborstel met super app

De app erbij zorgt ervoor dat mijn zoontje wilt tandenpoetsen. De tandenborstel is ook makkelijk hanteerbaar voor hem.

Vorteile

Handig, de app die erbij zit, makkelijk te bedienen

Nachteile

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