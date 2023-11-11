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Eingestellt
4.5
von 5
96
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Greet1076
11/11/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Met leuke app
Prima tandenborstel met aan leeftijd aangepaste borstel. Tandenborstel bevalt echt prima. App heeft wel af en toe wat softwarefoutjes, maar niet heel storend. De app motiveert echt om te poetsen en om goed te poetsen.
Vorteile
Aangepaste borstel. Leuke app
Nachteile
Spreekt soms opeens engels
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6321/03 Sonische, elektrische tandenborstel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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voogd
22/02/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
For kids
het is een geweldig product, vooral de poets app vinden ze helemaal geweldig. echt heel gaaf zeggen ze en er wordt goed gepoetst.
Vorteile
fijne tandenborstel en een geweldige app erbij.
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Jochemhuibers
24/09/2022
Nederland
Verifizierter Käufer
Goede tandenborstel met super app
De app erbij zorgt ervoor dat mijn zoontje wilt tandenpoetsen. De tandenborstel is ook makkelijk hanteerbaar voor hem.
Vorteile
Handig, de app die erbij zit, makkelijk te bedienen
Nachteile
Nog niet ontdekt
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