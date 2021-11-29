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Philips SonicareFor Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique

HX6321/03

4.5
| (96) Avis | 93% recommandent ce produit
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4.5

sur 6

96

Avis

93%

recommandent ce produit

3

29/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

tres ludique

excellent mon enfant ne rate jamais une occasion de se laver les dents !:pour les réticent c'est LA brosse a dent qu'ils faut pour les enfants

Avantages

simple ludique fonctionnel

Contre

un peu grosse et lourde

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Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique

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16/11/2021

France

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Acheteur vérifié

ce produit possède de bonnes fonctionnalités

pratique, ultra léger, nettoyage rapide après usage, très bonne prise en main avec un bon maniement dans la bouche

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05/10/2018

France

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Super

Super brosse à dents qui a permis de réconcilier mon fils avec le lavage de dents !! L'application est top et vraiment un plus. Il adore son sparkly et ne rechigne plus à se laver les dents. Ayant une hypominéralisation de l'email et sujet aux caries j'espère qu'elle l'aidera à améliorer son état bucco dentaire. Le petit moins : application difficile à télécharger et lourde. J'ai été obligé d'essayer plusieurs fois avant de reussir à la télécharger.

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