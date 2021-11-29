Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
4.5
sur 6
96
Avis
93%
recommandent ce produit
xavou78
29/11/2021
France
Acheteur vérifié
tres ludique
excellent mon enfant ne rate jamais une occasion de se laver les dents !:pour les réticent c'est LA brosse a dent qu'ils faut pour les enfants
Avantages
simple ludique fonctionnel
Contre
un peu grosse et lourde
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
snif82
16/11/2021
France
Acheteur vérifié
ce produit possède de bonnes fonctionnalités
pratique, ultra léger, nettoyage rapide après usage, très bonne prise en main avec un bon maniement dans la bouche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
sissi16
05/10/2018
France
Super
Super brosse à dents qui a permis de réconcilier mon fils avec le lavage de dents !! L'application est top et vraiment un plus. Il adore son sparkly et ne rechigne plus à se laver les dents. Ayant une hypominéralisation de l'email et sujet aux caries j'espère qu'elle l'aidera à améliorer son état bucco dentaire. Le petit moins : application difficile à télécharger et lourde. J'ai été obligé d'essayer plusieurs fois avant de reussir à la télécharger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique