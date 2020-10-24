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Philips Sonicare For Kids HX6321/03 Brosse à dents électrique
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HX6321/03
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Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare for Kids est-elle disponible ?
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Qu'advient-il des données de l'application Philips Sonicare for Kids si je change d'appareil ?
Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.