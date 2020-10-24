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Philips Sonicare For Kids HX6321/03 Sonic electric toothbrush
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HX6321/03
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Kann ich mein Sonicare AirFloss Ladegerät für meine Zahnbürste verwenden?
In welchen Ländern ist die Philips Sonicare For Kids App verfügbar?
Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Was geschieht mit den Daten der Sonicare For Kids App, wenn ich das Gerät wechsle?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
Mein Bürstenkopf lässt sich nur schwer anbringen oder entfernen.
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Mein Bürstenkopf fällt von meiner Sonicare Zahnbürste ab
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht