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Geld-zurück-Garantie

Philips Sonicare For KidsElektrische Schallzahnbürste

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Grün
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Pink
Pink
Violett
Violett
Wasser
Wasser

Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik

Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Lernen des Zähneputzens motiviert bleiben. Die Bluetooth-fähige Zahnbürste Sonicare For Kids von Philips funktioniert mit einer lustigen App, mit deren Hilfe Kinder gründlicher und länger Zähne putzen und spielend die richtige Zahnputztechnik für das ganze Leben lernen.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Mit interaktiver Zahnputz-App für mehr Spaß und besseres Zähneputzen.

Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik

  • Integriertes Bluetooth®

  • Coaching-App

  • 2 Bürstenköpfe

  • 2 Modi

98 % der Anwender bestätigen, dass die App Kinder zum längeren und besseren Putzen motiviert.*

98 % der Anwender bestätigen, dass die App Kinder zum längeren und besseren Putzen motiviert.*

Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.

Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden

Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden

Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden

Interaktiver Putz-Trainer begeistert Kinder für das Zähneputzen

Interaktiver Putz-Trainer begeistert Kinder für das Zähneputzen

Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie

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4.3

von 5

573

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

18/05/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Kinder Elektorzanbürste

Die Zahnbürste ist für meine Kinder 6Jahre alt. Sie ist sehr anwenderfreundlichbund das putzen macht richtig spass.

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2026-05-17

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2026-05-17

15/04/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt funktioniert grossartig

Seit wir die Zahnbürste haben geht unser Kind selbstständig Zähne putzen

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6352/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2025-03-15

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6352/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2025-03-15

07/12/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Zähne

Es vereinfacht das Tägliche Zähneputzten und meine Tochter liebt es.

Vorteile

Meine Tochter putzt ihre Zähne viel lieber und öfters

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2022-11-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2022-11-06

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste

  2. als bei einer Handzahnbürste

  3. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag

  4. Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren