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HX6352/42
HX6350
Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik
Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Lernen des Zähneputzens motiviert bleiben. Die Bluetooth-fähige Zahnbürste Sonicare For Kids von Philips funktioniert mit einer lustigen App, mit deren Hilfe Kinder gründlicher und länger Zähne putzen und spielend die richtige Zahnputztechnik für das ganze Leben lernen.
Integriertes Bluetooth®
Coaching-App
2 Bürstenköpfe
2 Modi
Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.
Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden
Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie
4.3
von 5
573
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
LexiTony
18/05/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Kinder Elektorzanbürste
Die Zahnbürste ist für meine Kinder 6Jahre alt. Sie ist sehr anwenderfreundlichbund das putzen macht richtig spass.
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Verwendung 2026-05-17
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Verwendung 2026-05-17
Gigertschi
15/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt funktioniert grossartig
Seit wir die Zahnbürste haben geht unser Kind selbstständig Zähne putzen
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6352/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Verwendung 2025-03-15
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6352/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Verwendung 2025-03-15
Rötali
07/12/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Zähne
Es vereinfacht das Tägliche Zähneputzten und meine Tochter liebt es.
Vorteile
Meine Tochter putzt ihre Zähne viel lieber und öfters
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Verwendung 2022-11-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Verwendung 2022-11-06
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste
als bei einer Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag
Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren