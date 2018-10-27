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  • Hervorragende Reinigung
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCareElektrische Schallzahnbürste

HX6932/10

4.2
| (419) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung
Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Die elektrische Philips Sonicare FlexCare Zahnbürste passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Hervorragende Reinigung

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.2

von 5

419

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

27/10/2018

Suisse

Suisse

Super Produkt, aber zu schnell defekt

Wir sind Soniccare „Superusers“ weil wir von dem Produkt wirklich überzeugt sind. In unserem 3-Personenhaushalt hat jeder seine eigene Soniccare. Die jährlichen Besuche beim Zahnarzt und der Dentalhygiene bestätigen jeweils die gute Wirkungsweise des Produkts. Leider haben wir nun schon das zweite Handset, welches sich selbstständig einschaltet. Das erste war schon etwas angejahrt und deshalb haben wir es dann entsorgt. Wir haben dann das zweite Set aus dem Doppelpack in Betrieb genommen, ca. vor 2 Jahren. Dass uns dies nun schon wieder passiert ist enttäuschend. Vor allem mit Blick auf die vielen ähnlichen Kommentare.

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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18/06/2018

Suisse

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Herrvoragend

Dieses Produkt kann ich sehr Empfehlen Freundliche Grüsse

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18/06/2018

Suisse

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Verifizierter Käufer

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex