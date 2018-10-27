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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
4.2
von 5
419
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Carmerik
27/10/2018
Suisse
Super Produkt, aber zu schnell defekt
Wir sind Soniccare „Superusers“ weil wir von dem Produkt wirklich überzeugt sind. In unserem 3-Personenhaushalt hat jeder seine eigene Soniccare. Die jährlichen Besuche beim Zahnarzt und der Dentalhygiene bestätigen jeweils die gute Wirkungsweise des Produkts. Leider haben wir nun schon das zweite Handset, welches sich selbstständig einschaltet. Das erste war schon etwas angejahrt und deshalb haben wir es dann entsorgt. Wir haben dann das zweite Set aus dem Doppelpack in Betrieb genommen, ca. vor 2 Jahren. Dass uns dies nun schon wieder passiert ist enttäuschend. Vor allem mit Blick auf die vielen ähnlichen Kommentare.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Biber
18/06/2018
Suisse
Herrvoragend
Dieses Produkt kann ich sehr Empfehlen Freundliche Grüsse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Biber
18/06/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Herrvoragend
Dieses Produkt kann ich sehr Empfehlen Freundliche Grüsse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex