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Philips SonicareFlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

HX9112/02

4.4
| (575) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
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4.4

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575

Bewertungen

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08/12/2020

Suisse

Suisse

ich bin begeistert

Ich habe schon einige elektrischen Zahnbürsten ausprobiert. Allerdings war keine angenehm an den Zähnen. Diese Zahnbürste ist super. Man kann die Intensivität einstellen, so dass es für das eigene Empfinden gut ist. Ich habe diese elektrische Zahnbürste sogar direkt nach einer Zahn-OP benutzen können.

Vorteile

Intensität ist einstellbar

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

23/07/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Reinigt einwandfrei

Die Zahnbürste ist sehr einfach zu bedienen und reinigt sehr gründlich! Das Gerät liegt gut in der Hand! Den automatischen Abschaltmechanismus finde ich toll, so weiss man genau, wie lange man die Zähne geputzt hat. Ebenfalls gefällt mir der Drucksensor, der einem sofort „sagt“, wenn man zu stark drückt beim Zähneputzen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9142/31 Elektrische Schallzahnbürste – Testmodell verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9142/31 Elektrische Schallzahnbürste – Testmodell verfasst

09/05/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden mit der Produktwahl

Bisher benutzte ich herkömmliche Zahnbürsten. Meine Zahnärztin hat mir nun die Philips Sonicare empfohlen. Mit der Umstellung bin ich sehr zufrieden, meine Zähne sind nun besser und gründlicher gereinigt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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