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Eingestellt
4.4
von 5
575
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Ramau
08/12/2020
Suisse
ich bin begeistert
Ich habe schon einige elektrischen Zahnbürsten ausprobiert. Allerdings war keine angenehm an den Zähnen. Diese Zahnbürste ist super. Man kann die Intensivität einstellen, so dass es für das eigene Empfinden gut ist. Ich habe diese elektrische Zahnbürste sogar direkt nach einer Zahn-OP benutzen können.
Vorteile
Intensität ist einstellbar
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Buca
23/07/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Reinigt einwandfrei
Die Zahnbürste ist sehr einfach zu bedienen und reinigt sehr gründlich! Das Gerät liegt gut in der Hand! Den automatischen Abschaltmechanismus finde ich toll, so weiss man genau, wie lange man die Zähne geputzt hat. Ebenfalls gefällt mir der Drucksensor, der einem sofort „sagt“, wenn man zu stark drückt beim Zähneputzen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9142/31 Elektrische Schallzahnbürste – Testmodell verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9142/31 Elektrische Schallzahnbürste – Testmodell verfasst
Mediaman
09/05/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden mit der Produktwahl
Bisher benutzte ich herkömmliche Zahnbürsten. Meine Zahnärztin hat mir nun die Philips Sonicare empfohlen. Mit der Umstellung bin ich sehr zufrieden, meine Zähne sind nun besser und gründlicher gereinigt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9111/20 Elektrische Schallzahnbürste verfasst