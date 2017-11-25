Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Avec capteur de pression
Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.
Avec FlexCare Platinum, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un excellent nettoyage quotidien.
4.4
sur 6
575
Avis
88%
recommandent ce produit
JOJOLAPIN
25/11/2017
Suisse
Nettoye vraiment très bien
Après quelques jours d'utilisation, on ressent que les dents son bien mieux nettoyées qu'avec une brosse traditionnelle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9111/20 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9111/20 Brosse à dents électrique
salem93
11/07/2021
France
Acheteur vérifié
produit excellent
produit excellent très satisfait je vous conseil efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique
SAM 77
24/02/2020
France
Acheteur vérifié
SUPER BROSSAGE
La sensation est totalement différente des brosses à dent standard. on à l'impression de se faire un détartrage léger et sans douleur tout les jours...
Avantages
Bonne qualité
Contre
sans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9142/31 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9142/31 Brosse à dents électrique
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Par rapport à une brosse à dents manuelle