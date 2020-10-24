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Philips Sonicare FlexCare Platinum Brosse à dents électrique
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HX9112/02
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Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
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