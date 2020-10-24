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Philips Sonicare FlexCare Platinum Brosse à dents électrique

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Philips Sonicare FlexCare PlatinumBrosse à dents électrique

HX9112/02

Philips Sonicare FlexCare Platinum Brosse à dents électrique

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Manuels et documentation

Passeport écologique - English (US)

  • PDF file, 206.3 kB
  • 24 October 2020

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 6.8 MB
  • 22 October 2020

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

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