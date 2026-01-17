ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ein Gerät, umfassendes Styling
  • Ein Gerät, umfassendes Styling
  • Ein Gerät, umfassendes Styling
  • Ein Gerät, umfassendes Styling
  • Ein Gerät, umfassendes Styling
  • Ein Gerät, umfassendes Styling

All-in-One Trimmer5000er Serie

MG5930/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, umfassendes Styling
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 11 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Die selbstschärfenden Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und sorgen so für ein präzises Trimmergebnis, ganz ohne Ölen.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, umfassendes Styling

  • 11-in-1: Gesicht, Kopf und Körper

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

All-in-One-Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 11 Aufsätze für Ihre Pflegeanforderungen. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart, schneiden Sie Ihre Haare und trimmen Sie Ihr Körperhaar ganz komfortabel.

Gleichmäßiges Trimmergebnis mit sauberen Konturen

Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 11 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.

Verabschieden Sie sich von Körperhaaren

Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz können Sie auch Körperhaare trimmen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für EU-Länder geeignet

    USB-Kabel

    CP1788/01
    • Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
    • Schwarz
    • Kabellänge: 92 cm
    • 2-polig

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tausend sasa für jegliche Haare

Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Umfangreiches Zubehör

Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

07/07/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.

Vorteile

Leise, Leisungsstark

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes