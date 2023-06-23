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Handbücher und Dokumentation

UK-Konformitätserklärung - English (US)

  • ZIP Datei, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für EU-Länder geeignet

    USB-Kabel

    CP1788/01
    • Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
    • Schwarz
    • Kabellänge: 92 cm
    • 2-polig

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