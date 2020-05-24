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  • Un seul outil pour un style complet
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All-in-One TrimmerSérie 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Avis | 90% recommandent ce produit
Un seul outil pour un style complet
Personnalisez votre look avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 11 outils de qualité pour le visage, le crâne et le corps. Les lames en acier inoxydable auto-affûtées restent aiguisées comme au premier jour, sans lubrification, pour une coupe précise.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour un style complet

  • 11 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

Tout-en-un pour le visage, le crâne et le corps

Cette tondeuse tout-en-un offre 11 outils pour tous vos besoins de rasage. Taillez et stylisez facilement vos poils du visage, tondez vos cheveux et rasez votre corps.

Obtenez une coupe régulière et des contours nets

La tondeuse et son jeu de sabots multiples offrent 11 réglages de hauteur de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de 1 mm pour des styles de barbe plus courts et plus longs. Créez des bords nets et nettoyez vos joues, votre menton et votre cou avec la tondeuse en métal pour parfaire votre look.

Dites adieu aux poils

Rasez-vous confortablement sous le cou grâce à notre accessoire rasoir pour le corps. Un système unique de protection de la peau préserve les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également tondre les poils de votre corps à l’aide du sabot clipsable.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

    Adaptateur mural USB HQ87

    CP0909/01
    • Rasoirs féminins 8000/6000
    • Tondeuses tout-en-un 9000/7000/5000
    • Rasoirs 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 broches avec adaptateur de 7,5 W : adapté aux pays de l'UE

    Câble USB

    CP1788/01
    • Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB
    • Noir
    • Longueur du cordon : 92 cm
    • 2 broches

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

1779

Avis

90%

recommandent ce produit

24/05/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente produit

The reason about this mark is, it is really professional

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

12/06/2019

Suisse

Suisse

Efficace avec une batterie longue durée

Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

05/01/2018

Suisse

Suisse

utilisation très facile

- utilisation très facile; - produit de haute qualité.

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes