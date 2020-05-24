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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
11 en 1 : visage, cheveux et corps
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
Cette tondeuse tout-en-un offre 11 outils pour tous vos besoins de rasage. Taillez et stylisez facilement vos poils du visage, tondez vos cheveux et rasez votre corps.
La tondeuse et son jeu de sabots multiples offrent 11 réglages de hauteur de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de 1 mm pour des styles de barbe plus courts et plus longs. Créez des bords nets et nettoyez vos joues, votre menton et votre cou avec la tondeuse en métal pour parfaire votre look.
Rasez-vous confortablement sous le cou grâce à notre accessoire rasoir pour le corps. Un système unique de protection de la peau préserve les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également tondre les poils de votre corps à l’aide du sabot clipsable.
4.4
sur 6
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
prafiq
24/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente produit
The reason about this mark is, it is really professional
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Ivan
12/06/2019
Suisse
Efficace avec une batterie longue durée
Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Philippe1965
05/01/2018
Suisse
utilisation très facile
- utilisation très facile; - produit de haute qualité.
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes