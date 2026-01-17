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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
12-in-1: Gesicht, Haar und Körper
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 12 Aufsätze für Ihre Pflegeanforderungen. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart, schneiden Sie Ihre Haare und trimmen Sie Ihr Körperhaar ganz komfortabel.
Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 14 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Dank des schmalen Designs des Präzisionstrimmeraufsatzes sind scharfe Konturen und feine Details kein Problem mehr. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.
Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz können Sie auch Körperhaare trimmen.
4.4
von 5
1778
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
roger 72
17/01/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Tausend sasa für jegliche Haare
Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
mueku
15/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Umfangreiches Zubehör
Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Yannick784
07/07/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.
Vorteile
Leise, Leisungsstark
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten