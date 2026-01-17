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All-in-One Trimmer5000er Serie

MG5950/15

4.4
| (1778) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, umfassendes Styling
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 12 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Die selbstschärfenden Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und sorgen so für ein präzises Trimmergebnis, ganz ohne Ölen.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, umfassendes Styling

  • 12-in-1: Gesicht, Haar und Körper

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

All-in-One-Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 12 Aufsätze für Ihre Pflegeanforderungen. Trimmen und stylen Sie Ihren Bart, schneiden Sie Ihre Haare und trimmen Sie Ihr Körperhaar ganz komfortabel.

Gleichmäßiges Trimmergebnis mit sauberen Konturen

Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 14 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Dank des schmalen Designs des Präzisionstrimmeraufsatzes sind scharfe Konturen und feine Details kein Problem mehr. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.

Verabschieden Sie sich von Körperhaaren

Rasieren Sie sich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz können Sie auch Körperhaare trimmen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.4

von 5

1778

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tausend sasa für jegliche Haare

Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Umfangreiches Zubehör

Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

07/07/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.

Vorteile

Leise, Leisungsstark

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten