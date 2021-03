Absolut gründliche Rasur

Der Philips PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Schließen Sie ihn an die Stromversorgung an, damit es Ihnen nie an Energie fehlt. Das Lift & Cut-System bietet eine gründliche Rasur. PowerTouch sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine. Alle Vorteile ansehen