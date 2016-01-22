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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique rasage à sec

PT725/16

4.1
| (1249) Avis | 85% recommandent ce produit
Un rasage de près
Philips PowerTouch, pour des matins pleins d'énergie. Branchez l'appareil afin de bénéficier d'une alimentation continue. Les lames Lift & Cut permettent un rasage de près. Gagnez du temps chaque matin avec le PowerTouch.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec batterie LI-ION longue durée

Un rasage de près

  • Lames Lift & Cut

  • Têtes flexibles

Autonomie de plus de 45 min pour 8 h de charge

Autonomie de plus de 45 min pour 8 h de charge

La batterie lithium-ion puissante et efficace vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Son autonomie est de 45 min minimum, soit 15 rasages environ, pour 8 h de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Lames ComfortCut pour un rasage de près tout en douceur

Lames ComfortCut pour un rasage de près tout en douceur

Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent sur votre peau, pour un rasage de près confortable, jour après jour.

Épouse les contours du visage et du cou

Épouse les contours du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

1249

Avis

85%

recommandent ce produit

22/01/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Je suis très content de Philips, ça fait au moins 40 ans que j'ai un 3 têtes

SUPER BIEN, RASAGE PARFAIT, PAS D'ALLERGIES, QUE DEMANDER DE PLUS ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec

02/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Totalement satisfait

J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

31/03/2020

France

France

Acheteur vérifié

Efficace et peu bruyant

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Avantages

souplesse

Contre

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 