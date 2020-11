DualPrecision

Der PowerTouch Plus bringt Power in Ihren Morgen. Er bietet jetzt noch längere Rasierzeit, vollständig abwaschbare Scherköpfe und DualPrecision-Scherköpfe für eine gründlichere Rasur. PowerTouch Plus sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine. Alle Vorteile ansehen