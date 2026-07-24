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  • Einfache und hautfreundliche Intimrasur
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OneBladeIntimate

QP1924/20

4
| (288) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Einfache und hautfreundliche Intimrasur
Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

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Dieses Produkt

OneBlade Intimate

OneBlade
Intimate

CHF 39.90

  • OneBlade

    OneBlade
    1 x SkinProtect Klinge

    CHF 23.90

  • OneBlade

    OneBlade
    2 x SkinProtect Klinge

    CHF 26.00

CHF 39.90

CHF 39.90

Rasieren und trimmen mit zusätzlichem Schutz

Einfache und hautfreundliche Intimrasur

  • Einfache und hautfreundliche Intimrasur

  • 1 x SkinProtect Klinge

  • 1 x Kammaufsatz

  • 100 % abwaschbar

  • Wiederaufladbar, nass oder trocken

Schützt Ihre empfindlichen Bereiche

Schützt Ihre empfindlichen Bereiche

Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.

Bidirektionales Rasieren und Trimmen, 100 % wasserdicht, Aufladen über USB-A

Bidirektionales Rasieren und Trimmen, 100 % wasserdicht, Aufladen über USB-A

Jetzt können Sie unsere bekannte OneBlade Technologie für Ihre Achselhöhlen und Ihren Intimbereich verwenden, egal, wie lang Ihre Haare sind. Während die schnelle Schneideeinheit mit einer Geschwindigkeit von 100 Mal pro Sekunde alle Haare schneidet, schützen die abgerundeten Kanten und Spitzen Ihre Haut im Intimbereich.

3-mm-Kammaufsatz zum Aufsetzen für einfaches Trimmen der Haare

3-mm-Kammaufsatz zum Aufsetzen für einfaches Trimmen der Haare

Sie möchten ein bisschen Haar stehen lassen? Trimmen Sie Ihre Scham- und Achselhaare so, wie Sie möchten. Setzen Sie einfach den 3-mm-Kammaufsatz auf.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

    • OneBlade

    OneBlade
    2 x SkinProtect Klinge

    QP229/50
    • Einfache und hautfreundliche Intimrasur
    • 2 x Ersatzklingen
    • Passt auf alle OneBlade Handstücke
    • Klinge hält bis zu 4 Monate*

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für EU-Länder geeignet

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP1607/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für UK-Länder geeignet

    USB-Kabel

    CP1788/01
    • Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
    • Schwarz
    • Kabellänge: 92 cm
    • 2-polig
    • OneBlade

    OneBlade
    1 x SkinProtect Klinge

    QP219/50
    • Einfache und hautfreundliche Intimrasur
    • 1 x Ersatzklinge
    • Passt auf alle OneBlade Handstücke
    • Klinge hält bis zu 4 Monate*

Bewertungen

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4.0

von 5

288

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

24/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Flexibel und vielseitig einsetzbar

Ich bin njcht zufrieden sondern begeistert! Vielseitig einsetzbar.

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst

Date of Use 2026-07-24

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst

Date of Use 2026-07-24

16/07/2026

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Ich habe den Trimmer heute zum ersten Mal ausprobiert und bin positiv überrascht. Er ist einfach zu benutzen und schneidet die Haare sehr kurz, ohne Schmerzen zu verursachen. Das Ergebnis ist zwar nicht komplett glatt wie nach einer Nassrasur oder dem Wachsen – leichte Stoppeln bleiben –, aber die Haare sind kaum noch sichtbar. Besonders für Menschen, die Angst haben, sich beim Rasieren mit einer Klinge zu verletzen, finde ich den Trimmer eine tolle Alternative. Ich habe mich während der Anwendung sicher gefühlt und würde ihn vor allem Anfängern und Menschen mit empfindlicher Haut weiterempfehlen.

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst

Date of Use 2026-07-16

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst

Date of Use 2026-07-16

13/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super!

Praktische Größe, liegt sehr schön in der Hand und gleitet sehr gut über die Haut! Durch die Auflademöglichkeit sehr praktisch! Ergebnis super! Bin rundum begeistert und glücklich über den Kauf!

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst

Date of Use 2026-06-28

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst

Date of Use 2026-06-28

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.