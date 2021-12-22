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OneBlade2 x SkinProtect Klinge

QP229/50

4
| (183) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Einfache und hautfreundliche Intimrasur
Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

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OneBlade 2 x SkinProtect Klinge

OneBlade
2 x SkinProtect Klinge

CHF 26.00

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    1 x SkinProtect Klinge

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OneBlade

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Rasieren und trimmen mit zusätzlichem Hautschutz

Einfache und hautfreundliche Intimrasur

  • Einfache und hautfreundliche Intimrasur

  • 2 x Ersatzklingen

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke

  • Klinge hält bis zu 4 Monate*

Schützt Ihre empfindlichen Bereiche

Schützt Ihre empfindlichen Bereiche

Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.

Rasieren Sie sich ganz einfach in beide Richtungen

Rasieren Sie sich ganz einfach in beide Richtungen

Die zweiseitige Klinge ermöglicht es Ihnen, in beide Richtungen zu rasieren, um auch schwierige Stellen mühelos zu erreichen, klare Konturen zu erzielen oder Ihrem Styling den letzten Schliff genau dort zu verleihen, wo Sie es sich wünschen.

Klingen halten bis zu 4 Monate*

Klingen halten bis zu 4 Monate*

Die Klingen aus Edelstahl sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

183

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

22/12/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Klasse Rasierklingen

OneBlade ist der beste Ganzkörperrasierer überhaupt. Die Klingen erstklassig denn überall am Körper verwendbar. Einziger Nachteil - sie sind recht teuer und relativ schnell abgenutzt. Aber ich verwende nur noch One Blade zum Rasieren! Sehr sehr empfehlenswert

Vorteile

Beste Rasierqualität für den ganzen Körper

Nachteile

Teuer und relativ schnell abgenutzt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst

21/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Genialer Einsatz

Tolle Qualität, perfekt für den intimen Einsatz. Einfache und sichere Handhabung.

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

01/01/2025

Deutschland

Deutschland

Präzise Klingen

Ich habe dieses Produkt als Produkttester erhalten. Die Qualität der Klingen ist top – sie sorgen für eine präzise und hautfreundliche Rasur. Sie rasieren schnell, gründlich und vorallem schmerzfrei. Das Wechseln der Klingen ist auch mega einfach und unkompliziert

Vorteile

samtige und narbenfreie Haut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

  2. Recycelbare Verpackung aus Papier