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Dieses Produkt
OneBlade
Intimate
CHF 39.90
OneBlade
1 x SkinProtect Klinge
CHF 23.90
OneBlade
2 x SkinProtect Klinge
CHF 26.00
CHF 39.90
CHF 39.90
Einfache und hautfreundliche Intimrasur
1 x SkinProtect Klinge
1 x Kammaufsatz
1 x Körperpeeling-Handschuh
Wiederaufladbar, nass oder trocken
Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.
Jetzt können Sie unsere bekannte OneBlade Technologie für Ihre Achselhöhlen und Ihren Intimbereich verwenden, egal, wie lang Ihre Haare sind. Während die schnelle Schneideeinheit mit einer Geschwindigkeit von 100 Mal pro Sekunde alle Haare schneidet, schützen die abgerundeten Kanten und Spitzen Ihre Haut im Intimbereich.
Sie möchten ein bisschen Haar stehen lassen? Trimmen Sie Ihre Scham- und Achselhaare so, wie Sie möchten. Setzen Sie einfach den 3-mm-Kammaufsatz auf.
4.0
von 5
292
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Issy82
24/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Flexibel und vielseitig einsetzbar
Ich bin njcht zufrieden sondern begeistert! Vielseitig einsetzbar.
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst
Date of Use 2026-07-24
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst
Date of Use 2026-07-24
Twbz
16/07/2026
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Ich habe den Trimmer heute zum ersten Mal ausprobiert und bin positiv überrascht. Er ist einfach zu benutzen und schneidet die Haare sehr kurz, ohne Schmerzen zu verursachen. Das Ergebnis ist zwar nicht komplett glatt wie nach einer Nassrasur oder dem Wachsen – leichte Stoppeln bleiben –, aber die Haare sind kaum noch sichtbar. Besonders für Menschen, die Angst haben, sich beim Rasieren mit einer Klinge zu verletzen, finde ich den Trimmer eine tolle Alternative. Ich habe mich während der Anwendung sicher gefühlt und würde ihn vor allem Anfängern und Menschen mit empfindlicher Haut weiterempfehlen.
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst
Date of Use 2026-07-16
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst
Date of Use 2026-07-16
Kasos
13/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super!
Praktische Größe, liegt sehr schön in der Hand und gleitet sehr gut über die Haut! Durch die Auflademöglichkeit sehr praktisch! Ergebnis super! Bin rundum begeistert und glücklich über den Kauf!
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst
Date of Use 2026-06-28
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP1924/22 Intimate verfasst
Date of Use 2026-06-28
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.