ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

OneBlade Intimate

Support

OneBladeIntimate

QP1924/24

OneBlade Intimate

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

UK-Konformitätserklärung - English (US)

  • PDF Datei, 45.2 kB
  • 27 May 2026

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 1.9 MB
  • 27 August 2025

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

    • OneBlade

    OneBlade
    2 x SkinProtect Klinge

    QP229/50
    • Einfache und hautfreundliche Intimrasur
    • 2 x Ersatzklingen
    • Passt auf alle OneBlade Handstücke
    • Klinge hält bis zu 4 Monate*

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP0909/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für EU-Länder geeignet

    HQ87 USB-Netzadapter

    CP1607/01
    • Lady Shaver 8000/6000
    • All-in-One-Trimmer 9000/7000/5000
    • Rasierer 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-polig mit 7,5-Watt-Adapter ist für UK-Länder geeignet

    USB-Kabel

    CP1788/01
    • Nur mit über USB aufgeladenen Geräten kompatibel
    • Schwarz
    • Kabellänge: 92 cm
    • 2-polig
    • OneBlade

    OneBlade
    1 x SkinProtect Klinge

    QP219/50
    • Einfache und hautfreundliche Intimrasur
    • 1 x Ersatzklinge
    • Passt auf alle OneBlade Handstücke
    • Klinge hält bis zu 4 Monate*

Fehlerbehebung

Service und Garantie

Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

Einen Produktaustausch initiieren

Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips

Garantie

Unsere Produktgarantierichtlinien

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter