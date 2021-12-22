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Unübertroffener Hautschutz für den Intimbereich
Philips OneBlade Intimate wurde für eine sanfte Rasur empfindlicher Bereiche entwickelt. Der einzigartige Hautschutz bietet dir zusätzlichen Schutz bei der Pflege deines Intimbereichs.
Dieses Produkt
OneBlade Intimate
SkinProtect Klinge
CHF 30.00
OneBlade Intimate
SkinProtect Klinge
CHF 23.90
CHF 30.00
CHF 30.00
Für den Intimbereich
2 x SkinProtect Klinge
Passend für alle OneBlade Handstücke
Eine Klinge hält bis zu 4 Monate**
Mit der einzigartigen Technologie von OneBlade wird die Körperpflege ganz einfach. Die schnelle Schneideeinheit (12.000 Bewegungen/Min.) schneidet Haare schnell und effizient, egal, ob du Stoppeln trimmst, deinen Bart stylst oder den Intimbereich rasierst.
Die OneBlade SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz genau dort, wo er am wichtigsten ist. Dank ihres schützenden Designs passt sie sich jeder Kontur empfindlicher Körperbereiche wie Achseln und Intimbereich an, ohne zu kurz zu schneiden. Für eine angenehme Rasur – selbst an empfindlichen Körperstellen.
Die langlebigen Edelstahlklingen von OneBlade wurden für lang anhaltende Schärfe entwickelt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ersetzen Sie die Klinge alle 4 Monate*.
4.0
von 5
185
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Romolus71
22/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Klasse Rasierklingen
OneBlade ist der beste Ganzkörperrasierer überhaupt. Die Klingen erstklassig denn überall am Körper verwendbar. Einziger Nachteil - sie sind recht teuer und relativ schnell abgenutzt. Aber ich verwende nur noch One Blade zum Rasieren! Sehr sehr empfehlenswert
Vorteile
Beste Rasierqualität für den ganzen Körper
Nachteile
Teuer und relativ schnell abgenutzt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2021-06-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Date of Use 2021-06-22
Der Glückliche
21/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Genialer Einsatz
Tolle Qualität, perfekt für den intimen Einsatz. Einfache und sichere Handhabung.
Diese Bewertung wurde für OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect Klinge verfasst
Date of Use 2025-02-21
Diese Bewertung wurde für OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect Klinge verfasst
Date of Use 2025-02-21
artabird
01/01/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Präzise Klingen
Ich habe dieses Produkt als Produkttester erhalten. Die Qualität der Klingen ist top – sie sorgen für eine präzise und hautfreundliche Rasur. Sie rasieren schnell, gründlich und vorallem schmerzfrei. Das Wechseln der Klingen ist auch mega einfach und unkompliziert
Vorteile
samtige und narbenfreie Haut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect Klinge verfasst
Date of Use 2023-12-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Intimate QP229/50 SkinProtect Klinge verfasst
Date of Use 2023-12-01
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Recycelbare Verpackung aus Papier