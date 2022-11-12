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Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Für jede Haarlänge
3 aufsteckbare Trimmeraufsätze
Wiederaufladbar, nass oder trocken
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade Face wird mit drei Kammaufsätzen für Dreitagebärte geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten 1-mm-Stoppelbart über eine präzise 3-mm-Rasur bis hin zu einem langen 5-mm-Dreitagebart kreieren können.
Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.
4.3
von 5
4425
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Meimar
12/11/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Schneidet perfekt an jeder Körperstelle. Minimale Verletzungsgefahr an Intimbereichen. Klingen halten sehr lange.
Vorteile
Sehr lange Akulaufzeit
Nachteile
Etwas kleine Schnittfläche
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst
Bluette1
04/08/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Hervorragend
Der Barttrimmer ist ideal, auch für den täglichen Gebrauch. Ist auch für den gesammten Körper brauchbar.
Vorteile
Schneidet genau
Nachteile
Kein Etui
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Frsb
18/07/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktioniert gut
.Schon 3 Monaten und es ist noch gut...............
Vorteile
Schneidet gut
Nachteile
aber nicht null
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.