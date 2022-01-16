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Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Originalklinge
Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.
Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren und erhalten so eine optimale Sicht auf jedes einzelne Haar, das Sie schneiden. Schnell und einfach stylen in Sekunden!
4.2
von 5
1546
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Buchsler
16/01/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt arbeitet so wie es soll und muss.
Der Rasierer liegt gut in der Hand. Funktioniert sehr gut für alle Körperhaare. Auch untef def Gürtellinie :-))
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
Deniz4102
02/05/2021
Suisse
bin super überrascht!
endlich keine Hautirritationen mehr! trotzdem Glatt rasieren, ENDLICH! natürlich kommt es nicht an einer Nassrasur ran, aber so Glatt und ohne Hautirritationen, mehr brauch ich wirklich nicht mehr!!!! hoffentlich bleibt des auch in Zukunft so, bisher 4 mal rasiert ( ohne Aufsatz, mann muss auch mit Gefühl die klinge über das Gesicht gleiten also sanft und je nach dem an manche orten 2-3 mal.. damit es schön glatt wird) hoffe auch das die klinge günstiger werden.. den 2 für ca 25 euro.. schon viel. aber der preis ist es mir auch wert, den endlich keine HAUTIRRITATION
Vorteile
ohne Hautirritation, leicht, sauber, Akku langhaltend
Nachteile
die klingeln könnten günstiger sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP2630/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Latino Biker
28/04/2021
Suisse
Erfreulich
Alles bestens hat sehr gut rasiert bin sehen zufrieden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6620/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro QP6620/30 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.