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Arrêté
Tailler, styliser, raser
Lame Original
Sabot réglable 5 en 1
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
Vos contours sont parfaitement nets grâce à la lame double sens. Quelle que soit sa direction, vous bénéficiez d'une visibilité optimale et n'oubliez aucun poil. Un style impeccable rapidement.
4.2
sur 6
1546
Avis
87%
recommandent ce produit
TopsyKret
18/10/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Très bon appareil
C est un super rasoir, se charge rapidement, les lames durent longtemps.
Avantages
Coupe franche et nette
Contre
Les poils coupés giclent un peu tout partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2830/20 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade 360 QP2830/20 Visage + Corps
ClaudiuMP
05/10/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit
Rasoir de très bon qualité, léger, facile à utilisé et bonne autonomie de la batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6620/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6620/30 Visage + Corps
yammy1980
15/09/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Très bon produit, sabots ne tiennent pas très bien
Il s'agit d'un très bon produit, très bien fini. Facilité d'utilisation, charge rapide, excellente autonomie, utilisation sous la douche. Petit point moins positif, les sabots ne tiennent pas très bien en place. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce produit.
Avantages
Facilité d'utilisation, rubuste, charge rapide, autonomie
Contre
Sabots ne tiennent pas très bien en place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2630/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP2630/30 Visage + Corps
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.