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Eingestellt

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.**
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • Für jede Haarlänge

  • Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

  • Wiederaufladbar, nass oder trocken

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

1414

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

21/04/2020

Suisse

Suisse

Perfect for home use

Very easy to use and long battery life. No issues.

Vorteile

easy to use and long battery life

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst

12/01/2020

Suisse

Suisse

Der für mich perfekte Rasierer!

Ich (definierter Vollbart mit sauberen Konturen, Hals 2/3 frei) durfte im Rahmen eines Produkttests den Philips OneBlade Pro kostenlos ausprobieren und war schon nach der ersten Anwendung völlig begeistert! Der OneBlade Pro ist absolut wertig verarbeitet und liegt schön in der Hand, ohne zu leicht oder zu schwer zu sein. Die Akkulaufzeit ist enorm (nach 4 Wochen noch 70 % Leistung bei 3-4 Benutzungen pro Woche) und er ist angenehm leise. Zur Klinge kann man nur sagen, dass sie absolut perfekt gelungen ist: Super saubere Rasur ohne jegliche Hautirritationen (bei direktem Hautkontakt) und auch bei der maximal einstellbaren Länge von 10 mm wirklich gut in der Handhabung. Ungelogen war es nach der ersten Rasur so, dass ich es kaum erwarten konnte, den Rasierer wieder benutzen zu können. Der Rasierer ist gut auch im kleinsten Schrank oder Reiseneccessaire unterzubekommen und sehr gut unter fliessendem Wasser zu reinigen. Das Fazit nach vier Wochen Testens: Alle anderen Rasierer (egal, ob Nass- oder Trockenrasierer) sind für mich überflüssig geworden und ich werden den Philips OneBlade Pro gerne weiterempfehlen! Ein wirklich fantastischer Rasierer! (Die Bewertung erfolgte nach meinen persönlichen Erfahrungen. Philips hat keinerlei Einfluss auf diese Rezension gehabt.)

Vorteile

Flüsterleise, sehr gute Akkulaufzeit, perfekte Schneidleistung ohne Hautirritationen, gute Ergonomie und angenehmes Gewicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst

30/12/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt sehr vielseitig

Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produktetests von Philips kostenlos erhalten. Philips nimmt keinen Einfluss auf meine Bewertung. Ich finde den Rasierer wirklich Top. Ich kann saubere Konturen schneiden ob trocken oder mittels Nass Rasur. Die Akku Laufzeit hat mich sehr überzeugt, da nach einer Ganz Körper Rasur noch immer der Batterie ladestand auf 75 Prozent angezeigt war. Das Laden geht sehr schnell und die Akku lade Leistung wird Digital angezeigt was verhindert, dass die Rasur unterbrochen werden muss. Der Aufsatz der dazu geliefert wurde ist auch Super und lässt sich Stufenlos verstellen. Ich bin rundum zufrieden und würde das Produkt jedem weiterempfehlen.

Vorteile

Nass und Trrocken Rasur möglich AKKU Leistung kurze Aufladezeit, saubere schnitte, scharfe Klinge

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

  2. Geeignet für alle OneBlade Produkte, mit Ausnahme von QP4xx