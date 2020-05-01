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Arrêté
Tondre, définir et raser
Pour poils de toute longueur
Peigne de précision à 14 longueurs
Rechargeable, peau sèche ou humide
Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.
Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
Récompenses
4.3
sur 6
1414
Avis
87%
recommandent ce produit
Lagass
01/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Répond exactement à mes attentes
Répond à mes attentes pour l'entretien de ma barbe, maniable et précis.
Avantages
Petit, maniable et précis
Contre
Pour le moment aucun...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6520/30 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6520/30 OneBlade Pro
Wayneindeed
12/02/2018
Suisse
Le meilleur des rasages
Impressionné par ses performances et sa versalité, on peut tout faire avec. Rasage, barbe et toutes les longueurs, pas d'irritations. Au final il remplace tous les autres, et avec une simplicité déconcertante. Une belle pièce d'ingénierie et enfin un rasoir du futur disponible pour tout le monde à un prix incomparable. J'adore.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6520/30 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP6520/30 OneBlade Pro
Stevenn44
07/12/2021
France
Le Rasoir Parfait !
Je suis très heureux du Rasoir One Blade Pro, il m'a réconcilié avec ma barbe.Il permet de raser avec précision et d'une facilité déconcertante. rasage très doux et efficace même pour moi qui a une peau très sensible et réactive. Je recommande !
Avantages
Doux, Rasage sous l'eau, Batterie longue.
Contre
zero
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6510/60 Visage
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6510/60 Visage
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx