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Eingestellt
RI9127/12
SM7786/00
HD8911/01R1
EP3243/50
EP5961/10
EP3360/00
EP5363/10
SM5470/10
EP5333/10
EP5335/10
EP5340/10
für Saeco Espressomaschinen
Schmierfett, 2 O-Ringe und Bürste
Regelmäßige Ölung der Lager der Brüheinheit mit dem Saeco Service-Kit verlängert ihre Lebensdauer. Die Brüheinheit ist eines der wichtigsten Teile des Kaffeevollautomaten.
Regelmäßiges Ersetzen der Lager/O-Ringdichtungen verlängert die Lebensdauer der Brüheinheit. Die Brüheinheit ist eines der wichtigsten Teile des Kaffeevollautomaten.
Auszeichnungen
Bewertungen