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Eingestellt

Philips SaecoService-Kit

RI9127/12

1 Auszeichnung

Service-Kit für Espressomaschinen
Schützen Sie Ihre Saeco Espressomaschine mit diesem praktischen Saeco Service-Kit RI9127/12.
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Speziell für Saeco Espressomaschinen

Service-Kit für Espressomaschinen

  • für Saeco Espressomaschinen

  • Schmierfett, 2 O-Ringe und Bürste

Regelmäßiges Einölen verlängert die Lebensdauer der Brüheinheit

Regelmäßige Ölung der Lager der Brüheinheit mit dem Saeco Service-Kit verlängert ihre Lebensdauer. Die Brüheinheit ist eines der wichtigsten Teile des Kaffeevollautomaten.

Ersetzen Sie die O-Ringdichtungen regelmäßig zur Verlängerung der Lebensdauer des Geräts.

Regelmäßiges Ersetzen der Lager/O-Ringdichtungen verlängert die Lebensdauer der Brüheinheit. Die Brüheinheit ist eines der wichtigsten Teile des Kaffeevollautomaten.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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