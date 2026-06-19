ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Kit service pour machine espresso
  • Kit service pour machine espresso
  • Kit service pour machine espresso
  • Kit service pour machine espresso

Arrêté

Philips SaecoKit service

RI9127/12

1 récompense

Kit service pour machine espresso
Protégez votre machine espresso Saeco avec ce kit pratique Saeco Service RI9127/12.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Xelsis

Xelsis
Machine espresso Automatique

SM7786/00

Incanto

Incanto
Machine espresso Super Automatique

HD8911/01R1

Série 3200

Série 3200
Machines espresso entièrement automatiques

EP3243/50

Series 5000

Series 5000
Machines espresso entièrement automatiques

EP5961/10

3100 series

3100 series
Machines espresso entièrement automatiques

EP3360/00

Series 5000

Series 5000
Machines espresso entièrement automatiques

EP5363/10

PicoBaristo

PicoBaristo
Machine espresso Automatique

SM5470/10

Série 5000

Série 5000
Machines espresso entièrement automatiques

EP5333/10

Série 5000

Série 5000
Machines espresso entièrement automatiques

EP5335/10

Series 5000

Series 5000
Machines espresso entièrement automatiques

EP5340/10

Conçu spécialement pour les machines espresso Saeco

Kit service pour machine espresso

  • pour les machines espresso Saeco

  • Graisse, 2 joints toriques et brosse

Une lubrification régulière prolonge la durée de vie du groupe café

En lubrifiant régulièrement ses roulements au moyen du kit Saeco Service, vous prolongerez la durée de vie du groupe café, une pièce essentielle de l'appareil.

Remplacez les joints toriques régulièrement pour prolonger la durée de vie

Un remplacement régulier des joints toriques et des roulements prolonge la durée de vie du groupe café, un des composants essentiels de l'appareil.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.