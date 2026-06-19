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Arrêté
RI9127/12
SM7786/00
HD8911/01R1
EP3243/50
EP5961/10
EP3360/00
EP5363/10
SM5470/10
EP5333/10
EP5335/10
EP5340/10
pour les machines espresso Saeco
Graisse, 2 joints toriques et brosse
En lubrifiant régulièrement ses roulements au moyen du kit Saeco Service, vous prolongerez la durée de vie du groupe café, une pièce essentielle de l'appareil.
Un remplacement régulier des joints toriques et des roulements prolonge la durée de vie du groupe café, un des composants essentiels de l'appareil.
Récompenses
Notation globale