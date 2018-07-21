Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
4.3
von 5
100
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
LOSI51
21/07/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
IKKKI
21/07/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Wölfi71
26/11/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat meine Erwartungen erfüllt.
einfach ein Philips-Gerät, bin vollkommen Überzeugt davon
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst