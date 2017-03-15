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4.3
sur 6
100
Avis
89%
recommandent ce produit
Artchi40
15/03/2017
France
Acheteur vérifié
Repond au attente
Bonne autonomie apres recharge complète. Pratique, n'irrite pas la peau apres un rasage a sec, rapide pour le rasage, je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Renaud06130
10/08/2015
France
Simple et design
Une utilisation simple, performant et design. Un très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Rasoir électrique 100 % étanche
IKKKI
21/07/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer