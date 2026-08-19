Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Arrêté
Assistance
RQ1187/16
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Manuel d’utilisation
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (6)
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Comment nettoyer mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
SmartClickBrosse nettoyante contrôle du sébum
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Shaver series 7000 SensoTouchUnité de rasage
Adaptateur secteur HQ8505
Capot de protection
ShaversBrosse nettoyante
Shaver series 7000 Système de fixation pour tête de rasage
Shaver series 7000& 9000Bloc inférieur de l'unité de rasage
Mon Philips Jet Clean ne nettoie pas mon rasoir Philips