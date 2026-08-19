ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Eingestellt

Support

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

RQ1187/16

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Eingestellt

Zum Shop

Holen Sie das Beste aus Ihrem Produkt heraus!

  • So reinigst du den Philips Rasierer S5000–S7000 | Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung
    So reinigst du den Philips Rasierer S5000–S7000 | Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 41.4 MB
  • 20 April 2022

EU-Konformitätserklärung - English (US)

  • PDF Datei, 929.8 kB
  • 14 April 2022

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung