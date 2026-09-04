Ich erhalte keine guten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer

Die Leistung Ihres Rasierers hat sich eventuell verschlechtert, weil er gereinigt werden muss. Es stecken Haare oder Schmutzpartikel im Inneren des Rasierers fest, was die Scherköpfe blockieren kann.



Reinigen Sie Ihren Rasierer gründlich, um das Problem zu beheben. Entfernen Sie wenn möglich die Scherköpfe und reinigen Sie auch das Innere des Rasierers. Detaillierte Anweisungen zur Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch oder sehen Sie sich das folgende Video an.



Bei einigen Rasierern blinkt das Reinigungssymbol, wenn der Rasierer gereinigt werden muss.



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