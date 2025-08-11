Mein Philips Rasierer funktioniert nicht

Wenn Sie Ihren Philips Rasierer nicht regelmäßig reinigen, können sich Haare und Ablagerungen um die Scherköpfe herum ansammeln. Diese Ablagerungen können die Leistung beeinträchtigen und verhindern, dass sich die Scherköpfe drehen.

Im Video unten finden Sie eine Übersicht über die Reinigung Ihres Rasierers (obwohl sich die Rasierermodelle unterscheiden, gelten für alle Philips Rasierer dasselbe Prinzip. Weitere Infos in der Bedienungsanleitung. Wenn Sie die gedruckte Version der Bedienungsanleitung nicht mehr haben, finden Sie sie online.)

Tipp: Nachdem Sie das Video gestartet haben, klicken/tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol unten im Video, um Untertitel für Ihre Sprache zu aktivieren (falls erforderlich).