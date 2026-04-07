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  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
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Shaver Series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5898/35

4.3
| (3604) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Die Philips Series 5000 ist für alle entwickelt, die eine leistungsstarke und komfortable tägliche Rasur möchten. Sie schneidet effizient selbst bei einem 3-Tage-Bart. Die SkinIQ Technology passt sich der Haardichte an, für gleichmäßige und komfortable Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

Shaver Series 5000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Shaver Series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

CHF 104.00

  • Accessories

    Accessories
    Reinigungsstation

    CHF 39.90

  • SH71

    SH71
    Ersatz-Scherköpfe

    CHF 50.00

CHF 104.00

CHF 104.00

mit SkinIQ Technologie

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • SteelPrecision Klingen

  • Power Adapt Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Integrierter Präzisionstrimmer

  • Bis zu 5 Jahre Garantie**

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.

Passt sich der Bartdichte an, um das Rasieren zu erleichtern

Passt sich der Bartdichte an, um das Rasieren zu erleichtern

Dieser intelligente Sensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde und passt die Leistung automatisch während der Rasur an. Dadurch reagiert der Rasierer effizient auf dickere oder dichtere Bereiche, sodass du eine glatte, mühelose Rasur mit gleichbleibendem Komfort erzielst.

Passt sich den Gesichtskonturen an für besseren Hautkontakt.

Passt sich den Gesichtskonturen an für besseren Hautkontakt.

Die vollständig flexiblen Köpfe drehen sich um 360° und bleiben dadurch eng mit den Konturen deines Gesichts und Kopfes in Kontakt. Dies sorgt für eine gründliche Rasur mit zusätzlichem Komfort – auch an schwierigen Stellen wie Hals und Kiefer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

3604

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

07/04/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gute radir

Sehr gut und schnellswhr einisch zu reinigen Schnelle sufladung

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

27/02/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Erwartungen voll erfüllt!

Gründlich und noch nie geblutet wie bei der Nassrasur.

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/11 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/11 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

08/12/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gute Ergebnisse und sehr sanft in der Anwendung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.

  2. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.