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Eingestellt
SCF612/10
Aufbewahrung
Die Becher lassen sich leicht mit Datum und Inhalt beschriften.
Die Muttermilchbehälter sind mit allen Philips Avent Milchpumpen und Saugern kombinierbar.
Die Philips Avent Becher können im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt werden und sind spülmaschinenfest.
3.7
von 5
48
Bewertungen
JeyJey
03/04/2014
Suisse
Finde ich sehr praktisch!
Später kann man darin auch Brei einfrieren und wieder aufwärmen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VIA SCF612/10 Avent Muttermilchbehälter verfasst
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Sternenzauber27
12/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Ich nutze diese Becher überwiegend zum einfrieren und aufbewahren von Babynahrung. Man kann so selbst gemachten Babybrei super portionieren und vitaminschoned einfrieren. Die Becher kann man im Tiefkühlschrank super übereinander stapeln. Auch lassen sich die Becher super zweckentfremden, wenn man kleine Dinge aufbewahren möchte, oder für den kleinen Bissen Obst oder Gemüse für unterwegs. Das Material ist innen sehr glatt, so daß sich die Becher sehr gut reinigen lassen. Sie sind sehr hygienisch. Da die Deckel ineiander stapelbar sind, kann man die Becher und die Deckel platzsparend aufbewahren.
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Frick2carter
14/02/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Praktisch vielseitig
Ob zum abpumpen, Pulver für unterwegs oder Brei selbst gemacht die behälter sind sehr vielfältig. Es ist auch möglich ohne Muttermilch umzufüllen mit Adapter dirkt die Milch zu verfüttern. Außerdem sehr praktische Becher die immer Verwendung im Haushalt finden werden.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.