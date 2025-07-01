Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Philips Avent Airflex Flasche
Eingestellt
Support
SCF643/17
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Alle (7)
Teile und Zubehör (1)
Leistung (1)
Warum hat mein Philips Avent Anti-colic-Flaschenverschluss Löcher?
Sollten während des Fütterns Luftblasen in der Flasche vorhanden sein?
Wodurch wird die Philips Avent Flasche zu einer Anti-colic-Flasche?
Wie genau ist die Skala auf meiner Philips Avent Flasche?
Kann meine Philips Avent Flasche in der Mikrowelle aufwärmen?