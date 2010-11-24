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Arrêté
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.
Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)
4.6
sur 6
34
Avis
94%
recommandent ce produit
Doro973
24/11/2010
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF663/27 Classic PES baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mami88
25/01/2012
Deutschland
Gute Flaschen
Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF663/27 Classic PES baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Airflex SCF643/17 Classic baby bottle